Суд над Тимошенко перервано. Грюкають у двері

Харків. 28 квітня. УНІАН. У Харкові на кілька хвилин переривалося засідання суду над екс-прем’єром Юлією Тимошенко у справі щодо діяльності корпорації ЄЕСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.10 під час зачитування заяви про відсутність Ю.Тимошенко у суді почувся грюкіт двері. Суддя попросив судових виконавців відчинити двері, у які зайшов перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов і декілька народних депутатів.

Суддя закликав дотримуватися порядку. Народні депутати заявили про порушення у тому, що двері було закрито.

Суд продовжує роботу. У залі стоїть гамір.