Надходження до місцевих бюджетів Харківщини зросли на 23% - до 1,6 млрд грн

Харків. 7 травня. УНІАН. У Харківській області за січень-квітень 2012 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року податкові надходження до місцевих бюджетів збільшилися на 23,3% (на 302,4 млн грн) і становили 1,6 млрд грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної податкової служби в Харківській області, розрахункова база ДПС виконана на 110,9%, додатково надійшло 156,9 млн грн.

В цілому ДПС в Харківській області за січень-квітень 2012 р. збільшила збір платежів до бюджетів усіх рівнів на 1,05 млрд грн - до 6,4 млрд грн. Розрахункова база виконана на 103,7%, додатково надійшло 224,9 млн грн. Зокрема до Державного бюджету за 4 місяці зібрано майже 4,78 млрд грн платежів, з яких 4,75 млрд грн., - до загального фонду Держбюджету. Розрахункова база надходжень до загального фонду Держбюджету виконана на 101,4%, додатково надійшло 63,4 млн грн.

У квітні 2012 р. в Харківській області збір платежів до бюджетів усіх рівнів стаовив 1,46 млрд грн. Розрахункова база надходжень до загального фонду Держбюджету виконана на 100,1%, додатково надійшло 1,9 млн грн. У Державний бюджет у квітні зібрано 1,04 млрд грн, з яких 1,03 млрд грн, - до загального фонду Держбюджету.

У квітні 2012 р. до місцевих бюджетів зібрано 417,4 млн грн. Розрахункова база ДПС України виконана на 109,6%, додатково надійшло 36,5 млн грн.