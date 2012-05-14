Харків. 14 травня. УНІАН. Голова оргкомітету IV Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів «Харьковская сирень» Михайло Добкін привітав харків`ян зі святом кіно, яким став для Харкова кінофестиваль, а також подякував усім, завдяки кому фестиваль стає з кожним роком все краще і краще.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в ході урочистої церемонії закриття фестивалю керівник області звернувся зі словами подяки до конкурсантів, чиї фільми цього року боролися за перемогу у фестивалі.

«Ми сьогодні підводимо риску тривалій роботі, яка робилася в різних куточках земної кулі, яка для когось була складною, для когось - першою, для когось - найголовнішою. Я думаю, що, перш за все, ми всі разом повинні висловити слова вдячності конкурсантам, тому що цей фестиваль створювався заради них. Незалежно від того, отримав приз той чи інший фільм, уже ваша участь - це велике свято тих людей, хто всією душею любить кіно. Зі святом кіно всіх», - сказав М.Добкін.

Також губернатор подякував за увагу до «Харьковской сирени» почесним гостям фестивалю і запросив їх повертатися до Харкова знову і знову.

«Я також хочу подякувати нашим почесним гостям, які прилетіли до нас з далеких Сполучених Штатів Америки, з Франції, з Мексики, з Росії, з інших міст України. Як корінний харків`янин, як людина, яка, як і більшість моїх земляків, шалено любить це місто, всім гостям хочу сказати: повертайтеся, обов`язково повертайтеся до нас, ми вас чекаємо. Ну а коли будете їхати, заберіть частинку нашої гостинності, нашої позитивної енергії, і нехай вона вам допомагає, поки ви знову не приїдете до Харкова», - звернувся М.Добкін до гостей кінофестивалю.

Окремо він подякував почесному президенту кінофестивалю Мілен Демонжо, а також оргкомітету фестивалю та особисто співголові оргкомітету, начальнику управління у справах преси та інформації Харкіаської облдержадміністрації Вікторії Маренич.

«Багато людей працювали в оргкомітеті, багато людей робили все для того, щоб наш фестиваль був ще кращим. І серед усіх, хто працював і багато часу проводив в робочих відрядженнях заради цього фестивалю, - Вікторія Маренич. Я хочу сказати їй особисте спасибі за все, що зроблено, і за все, що робиться. Я гадаю, що без енергії цієї людини і половини того, що є, у нас би не вийшло», - сказав М.Добкін.