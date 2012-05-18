На Салтівській лінії метро вранці майже годину не ходили потяги

Харків. 18 травня. УНІАН. Сьогодні вранці на Салтівській лінії Харківського метрополітену з технічних причин близько години не ходили потяги.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Андрія Лазарєва.

За його даними, рух потягів було призупинено о 6.30 на ділянці Салтівської лінії метрополітену від станції «Історичний музей» до станції «Академіка Барабашова».

А.Лазарєв повідомив, що зупинка потягів сталася у зв’язку з потраплянням стороннього предмету між струмоведучою частиною вагону та корпусом вагону електропотягу, який рухався зі станції «Історичний музей» у напрямку станції «Університет», внаслідок чого припинилася подача струму до електропотягу.

На місце події одразу побував в. о. Харківського міжрайонного транспортного прокурора Станіслав Муратов. Проведено огляд місця події. Прокуратура області проводить перевірку причин інциденту.

Рух потягів поновлено о 7.15. На цей час метро функціонує у штатному режимі.

За даними Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, проводилась евакуація пасажирів, які опинилися в одному з потягів, що зупинився у перегоні між станціями «Университет» та «Історичний музей». Порушень громадського порядку не допущено.