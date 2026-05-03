Дрони уразили порт та дорогий комплекс ППО в Ленінградській області

Метою атаки був порт у Приморську.

Цієї ночі Ленінградську область Росії атакували десятки дронів. Як пишуть російські Telegram-канали, метою атаки був порт у Приморську, в результаті удару там почалася пожежа.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що в регіоні було збито понад 60 БПЛА. Згодом він підтвердив атаку на порт Приморська.

"Ключовою метою атаки став морський торговельний порт Приморськ. В результаті відбиття атаки в Приморську виникло загоряння, на даний момент наслідки загоряння ліквідовані. Розливу нафтопродуктів не зафіксовано", – заявив він.

Водночас тг-канал ASTRA пише, що в порту Приморська було пошкоджено причал і ЗРПК "Панцир".

Зазначається, що сервіс відстеження температурних аномалій NASA FIRMS зафіксував пожежі в порту Приморська. За оцінкою ASTRA, пожежа сталася на нафтоналивному причалі, а також у місці, де, за інформацією тг-каналу, розміщувався ЗРГК "Панцир".

Нагадаємо, що на північному заході Росії є два найбільші порти – Приморськ і Усть-Луга, звідти на експорт відправляється два мільйони барелів нафти на день – це 40% від усієї російської нафти.

ЗСУ знищують нафтову інфраструктуру РФ

За останні два тижні українські дрони чотири рази завдали удару по морському порту в Туапсе. Протягом цього часу в місті на нафтопереробному заводі гасили масштабну пожежу, що виникла після атаки. Місцева влада повідомляла про екологічну катастрофу, зокрема про випадання "нафтових дощів" і нафтову пляму в морі.

Крім того, дрони СБУ два дні поспіль – 29 і 30 квітня – атакували нафтоперекачувальну станцію, розташовану поблизу Пермі – на відстані понад 1500 км від України. Також було уражено один із найбільших нафтопереробних заводів Росії "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

