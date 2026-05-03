Уряд поставив нереалістичний план щодо захисту електропідстанцій, - нардеп

Україні важливо не обманювати саму себе, зазначив нардеп.

Уряд виставив нереалістичний план будівництва захисних споруд навколо енергопідстанцій в Україні. Виконати усі роботи в заплановані строки неможливо. Про це заявив нардеп Сергій Нагорняк в етері Ранок.LIVE.

"Важливо не брехати самим собі, якісь встановлювати строки виконання завдання нереалістичні. Учора в нас була нарада з Урядом і ми говорили про те, що сьогодні в "Планах стійкості" передбачений захист підстанцій 110 квт. Це підстанції, які належать обленерго. По всій країні значна кількість таких підстанцій. Але зараз Уряд ставить завдання перед замовниками, ОДА, Службою відновлення строки нереалістичні – до 1 вересня захистити", – сказав Нагорняк.

Він наголосив, що реалізувати ці плани до 1 вересня в Україні неможливо.

"Реально оптимістично, якщо буде чіткий контроль, до 25 грудня – 1 січня. Це за умови вчасного фінансування і контролю. А самого себе обманювати, що ми зробимо це до 1 вересня – цього не буде. Важливо в цю бульбашку брехні не зануритися і не занурити країну", – додав Нагорняк.

Захист енергетики: що відомо

Раніше міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що однією з задач його відомства на цей рік є захист енергетичних обʼєктів. Він тоді зазначав, що йдеться про "захист другого рівня". Він полягатиме в облаштуванні укриттів чи заглиблення об’єктів під землю з бетонуванням.

За словами Шмигаля, це має забезпечити не лише захист від ударних дронів, а й протиракетний захист ключової інфраструктури.

