США продовжили термін служби свого найстарішого десантного корабля, і на це є причини

ВМС США оголосили про продовження терміну служби свого найстарішого діючого десантного корабля USS Wasp (LHD-1) на п'ять років. Як пише Forbes, щодо інших кораблів цього класу може бути прийнято аналогічне рішення. USS Wasp був введений в дію в 1989 році, і п'ятирічне продовження терміну служби може дозволити авіаносцю залишатися на службі до 2034 року.

Наразі на службі перебувають сім із восьми десантних кораблів класу "Wasp", а USS Bonhomme Richard (LHD-6) було виведено з експлуатації після серйозних пошкоджень внаслідок пожежі в липні 2020 року.

Кораблі планували вивести з експлуатації

Згідно з поточними планами, застарілі кораблі класу "Wasp" повинні замінити десантні кораблі-доки класу "America", однак терміни їх введення в експлуатацію відсуваються. USS Bougainville (LHA-8) зараз перебуває на стадії дообладнання, але буде введений в дію не раніше наступного року, із затримкою з серпня 2026 року; а введення в дію USS Fallujah (LHA-9) заплановано не раніше 2031 року, що вже на рік пізніше від початкового плану.

В результаті через такі затримки ВМС США тепер змушені продовжувати термін служби кораблів Wasp, які вони планували вивести з експлуатації всього кілька років тому.

У трьох кораблів класу Wasp вже були значні проблеми. Так, USS Boxer (LHD-4) щонайменше з 2022 року має труднощі з інженерним відділом і силовими установками. Проблема була настільки серйозною, що в 2024 році LHD-4 був змушений повернутися в порт всього через 10 днів після початку розгортання через несправності керма та інженерних систем.

Альтернатива авіаносцям

Одна з причин продовження терміну служби полягає в тому, що ВМС США відчувають нестачу атомних супер-авіаносців, готових до розгортання в гарячих точках світу, і десантні кораблі типу LHA/LHD все частіше використовуються для заповнення цього дефіциту.

У березні передовий десантний корабель класу "Америка" ВМС США USS Tripoli (LHA-7) був направлений на Близький Схід для підтримки операції "Епічна лють". Також у січні десантний корабель класу "Wasp" USS Iwo Jima (LHD-7) брав участь у транспортуванні поваленого венесуельського лідера Ніколаса Мадуро до Нью-Йорка.

Плавуча військова база

Довжина нинішнього діючого USS Wasp становить 846 футів (258 метрів), а ширина – 104 фути (31 метр). Він, по суті, є плавучою військовою базою, обладнаною шістьма вантажними ліфтами для переміщення матеріалів і припасів з вантажних трюмів, а також двома ліфтами для літаків. Крім екіпажу з приблизно 1075 моряків, LHD може перевозити від 1600 до 1900 військовослужбовців та їх спорядження.

Десантні кораблі типу LHD можуть нести три десантні катери на повітряній подушці, дюжину механізованих десантних катерів або до сорока десантних машин. На польотній палубі розташовані дев'ять вертолітних майданчиків.

USS Wasp може розгорнути майже всю бойову силу експедиційного підрозділу морської піхоти США і висадити його на ворожій території за допомогою вертольотів або десантних катерів.

Раніше повідомлялося, що США продовжили термін служби свого найстарішого авіаносця "Німіц" до березня 2027 року.

