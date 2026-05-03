Росія просунулася поблизу Костянтинівки: в DeepState розкрили деталі

Окупанти взяли під контроль частину "сірої зони".

Російські окупанти просунулися на двох напрямках неподалік Костянтинівки Донецької області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зокрема, за їхніми даними, ворог мав успіхи поблизу Бересток, яке розташоване на південь від Костянтинівки. Також окупанти просунулися поблизу Іванопілля, що на південний схід від одного з ключових опорних пунктів Сил оборони на Донеччині. В обох випадках ворог взяв під свій контроль частину "сірої зони".

Раніше про те, що РФ поступово наближається до Костянтинівки, писали журналісти Reuters. За їхніми даними, Росія вже контролює територію, яка знаходиться за 1 кілометр від міста. Видання зокрема нагадує слова президента України Володимира Зеленського, що РФ ставила за мету окупувати це місто до кінця квітня.

Водночас аналітики з Інституту вивчення війни повідомляють, що у квітні Росія захопила менше територій, ніж втратила внаслідок дій Сил оборони. За їхніми підрахунками, росіяни втратили контроль над 116 квадратними кілометрами територій.

Тим часом у 7 ДШВ повідомляють, що Росія накопичує техніку і сили на півдні Покровська. Як зазначив офіцер відділу комунікацій 7 корпусу ДШВ Сергій Окішев, метою ворога є витиснути підрозділи Сил оборони з північних районів міста. Водночас він наголосив, що українські захисники знають про плани ворога.

