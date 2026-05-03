10 мільйонів сонячних панелей у Сахарі змінюють пустелю до невпізнання

Сонячні панелі можуть кардинально змінити клімат у пустелі.

Одне з найсонячніших місць на Землі – пустеля Сахара – є ідеальним місцем для розміщення сонячних електростанцій. Вчені вирішили змоделювати систему, за якої мільйони сонячних панелей будуть розміщені в Сахарі, щоб виробляти чисту енергію у величезних масштабах. Як пише ecoportal.net, виявилося, що вони створюють темні дощові хмари та змінюють клімат до невпізнання.

Сахара визначається одним фактором – посушливістю. Дощі рідкісні, хмар мало, ландшафт відбиває сонячне світло і тепло, підтримуючи відносно стабільні атмосферні умови. Саме ця стабільність робить її ідеальною для сонячної енергії, але вона також означає, що система дуже крихка.

Ключова деталь – колір. Пустельний пісок світлий, і він відбиває більшу частину сонячної енергії назад в атмосферу. Водночас сонячні панелі темні, і вони поглинають цю енергію.

У невеликих масштабах ця різниця неістотна, але на мільйонах панелей вона стає величезною. Поглинаючи сонячне світло, сонячні панелі виділяють надлишкове тепло в повітря над собою, і в результаті це створює сильніший температурний контраст між поверхнею та атмосферою. Гаряче повітря піднімається вгору швидше і забирає з собою вологу.

Навіть у пустелі в повітрі завжди присутня певна кількість вологи. У нормальних умовах цього недостатньо для утворення хмар. Але коли це повітря швидко піднімається вгору, у міру його охолодження на великих висотах, волога, яку воно переносить, починає конденсуватися.

Ця конденсація утворює щільні дощові хмари. Не тому, що пустеля раптово поповнилася водою, а тому, що існуюча волога сконцентрувалася.

Іншими словами, сонячні панелі не створили вологу – вони змінили спосіб її переміщення. І цього виявилося достатньо, щоб створити видимі погодні явища.

Як зазначають вчені, великі сонячні електростанції в пустельних регіонах можуть змінювати місцеві кліматичні умови, посилюючи утворення хмар і, в деяких випадках, опадів. Деякі моделі навіть припускають, що цей ефект може призвести до довгострокових змін.

При цьому більше дощу може означати більше рослинності, і це може додатково змінити поведінку тепла та вологи, створюючи так звану "петлю зворотного зв'язку".

Раніше вчені встановили, що 20 сонячних електростанцій у Франції вплинули на дихання ґрунту, збільшуючи ріст рослин на території та навколо них.

