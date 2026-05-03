Пєсков побачив вигоду для Росії в українських ударах по її нафтових об'єктах

За словами Пєскова, цьому сприятиме гостра енергетична криза у світі.

У Кремлі заявили, що українські удари по російській нафтовій інфраструктурі призведуть лише до того, що Росія отримуватиме більші прибутки за нафту. Про це речник Дмитро Пєсков сказав в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

Він, зокрема, прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна не може припинити удари на нафтопереробній галузі РФ навіть на прохання міжнародних партнерів, мовляв, якщо "не бити росіян по морді – вони будуть бити по нас, і навіть не рахуватися з нами".

"В умовах вкрай гострої енергетичної кризи через ситуацію в Ормузькій протоці нафти на ринку значно менше, ніж повинно бути. І якщо з ринку буде випадати додаткова кількість нашої нафти, ціни стануть більші, ніж є зараз, а вони зараз понад 120 доларів", - сказав Пєсков.

За його словами, російські компанії у такому разі, навіть відправляючи на експорт меншу кількість нафти, зароблятимуть більше грошей, і більше засобів отримуватиме держава.

"Тому в цьому плані, скажімо так, наші інтереси будуть забезпечені", - додав прессекретар Кремля.

Наслідки українських ударів по нафтових об'єктах РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, однією з основних цілей для далекобійних ударів по Росії після її військово-промислового комплексу є об'єкти нафтопереробки та експорту нафти. Військовий експерт Павло Нарожний каже, що коли уражаються і зупиняються обʼєкти відвантаження нафти з терміналів, то РФ не заробляє на цьому взагалі.

Інший експерт - Юрій Федоров - також пояснював, чому ціллю №1 для України стали російські НПЗ, а не склади боєприпасів. За його словами, Сили оборони України цілком справедливо обрали тактику ураження російських об’єктів, пов’язаних із переробкою нафти, бо це дешевше та ефективніше, ніж гатити по тисячах складів із боєприпасами.

Водночас, за інформацією The Wall Street Journal, удари по НПЗ та портах не призвели до падіння експорту російської нафти. Зазначалося, що українські атаки безпілотниками по російській нафтовій інфраструктурі завдають шкоди, однак істотно не знижують експорт та доходи Москви. Зростання світових цін на нафту, спричинене війною між США та Іраном, частково компенсує наслідки цих атак.

