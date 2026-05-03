Захопимо негайно: Трамп пригрозив відправити авіаносець Abraham Lincoln до Куби

Президент США вважає, що такий сценарій призведе до того, що Гавана злякається та складе зброю.

Президент Дональд Трамп заявив, що США "майже миттєво" захоплять Кубу. Про це він заявив під час виступу у Форум-клубі Палм-Бічс у Флориді, повідомляє FOX News.

"У Куби проблеми. Спочатку ми закінчимо одну (війну, – УНІАН). Я люблю закінчувати роботу", – сказав Трамп.

Відео дня

Також він згадав про американський авіаносець Abraham Lincoln, який наразі виконує завдання на Близькому Сході. Трамп розкритикував "гіпотетичну демонстрацію" американської сили.

"На зворотному шляху з Ірану у нас буде один з наших великих, можливо найбільший у світі, авіаносець USS Abraham Lincoln. Ми запросимо його, зупинимося приблизно за 90 м від берега, і вони скажуть: "Дякуємо, ми здаємося", – заявив Трамп.

Водночас він не дав більше інформації щодо цього. Також Білий дім не відповів на запит журналістів – чи йшлося про гіпотетичну ідею, чи про справжні плани Вашингтона в регіоні.

Погрози Трампа в бік Куби: що відомо

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про амбіції щодо Куби. Зокрема в березні він казав, що може зробити з островом "усе, що забажає". Також Трамп висловлював сподівання, що йому "випаде честь завоювати Кубу".

Видання Politico відзначало, що на тлі заяви Трампа про нібито "перемогу" над Іраном та завершення війни в регіоні, в Білому домі розглядають потенційну можливість військової операції проти Куби. За даними журналістів, Вашингтон розглядає різні варіанти впливу на ситуацію на острові, включаючи "жорсткіші заходи".

Вас також можуть зацікавити новини: