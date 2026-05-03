Захопимо негайно: Трамп пригрозив відправити авіаносець Abraham Lincoln до Куби

Президент Дональд Трамп заявив, що США "майже миттєво" захоплять Кубу. Про це він заявив під час виступу у Форум-клубі Палм-Бічс у Флориді, повідомляє FOX News.
"У Куби проблеми. Спочатку ми закінчимо одну (війну, – УНІАН). Я люблю закінчувати роботу", – сказав Трамп.
Також він згадав про американський авіаносець Abraham Lincoln, який наразі виконує завдання на Близькому Сході. Трамп розкритикував "гіпотетичну демонстрацію" американської сили.
"На зворотному шляху з Ірану у нас буде один з наших великих, можливо найбільший у світі, авіаносець USS Abraham Lincoln. Ми запросимо його, зупинимося приблизно за 90 м від берега, і вони скажуть: "Дякуємо, ми здаємося", – заявив Трамп.
Водночас він не дав більше інформації щодо цього. Також Білий дім не відповів на запит журналістів – чи йшлося про гіпотетичну ідею, чи про справжні плани Вашингтона в регіоні.
Погрози Трампа в бік Куби: що відомо
Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про амбіції щодо Куби. Зокрема в березні він казав, що може зробити з островом "усе, що забажає". Також Трамп висловлював сподівання, що йому "випаде честь завоювати Кубу".
Видання Politico відзначало, що на тлі заяви Трампа про нібито "перемогу" над Іраном та завершення війни в регіоні, в Білому домі розглядають потенційну можливість військової операції проти Куби. За даними журналістів, Вашингтон розглядає різні варіанти впливу на ситуацію на острові, включаючи "жорсткіші заходи".