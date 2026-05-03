Ще сто разів поміняється: синоптикиня Діденко розповіла про погоду на найближчі дні

Українців зігріють "розкішні +23...+27 градусів", погода буде сонячною, але так буде недовго.

Погода в Україн найближчими днями буде змінюватися, а нинішнє довгоочікуване тепло протримається лише до половини наступного тижня.

Такий прогноз зробила на сторінці в соцмережі синоптикиня Наталка Діденко. "Погода, звісно ще сто разів буде мінятися, бо травень-не липень, але поки що прогнозую лише завтра і першу половину тижня", - написала вона.

Так, за її прогнозом, українців у найближчі дні зігріють "розкішні +23...+27 градусів", погода буде сонячною.

За даними Діденко, 4 травня погоду в Україні визначатиме антициклон, буде сухо та сонячно, лише в Крим та Приазов'ї трохи хмарно.

Температура повітря вночі становитиме +5...+11 градусів, лише на сході та північному сході ще буде прохолодно +1...-6 градусів.

Впродовж дня 4 травня буде +19...+24 градуси, на заході та півночі +23...+26 градусів, в Криму та Приазов'ї найхолодніше: +9...+14 градусів.

У Києві в понеділок буде сонячно, "практично штиль та +25 градусів".

Загалом, за прогнозом Діденко, перша половина тижня буде дуже теплою та переважно сонячною. Короткочасні дощі й грози ймовірні 6,7 та 8 травня у західних областях.

Як повідомляв УНІАН, раніше Діденко заявила, що потепління в Україні триватиме щонайменше тиждень. Температура поступово підвищиться до 17-24 градусів тепла

Цьогорічний квітень в Україні був холодним і вітряним, і травень, за прогнозами синоптиків, також буде дещо холоднішим за звичайний.

