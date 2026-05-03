Волкер розповів, які гарантії безпеки має обрати Україна до вступу в НАТО

Зараз замість того, щоб намагатися вступити до НАТО, Україна повинна домовлятися з окремими країнами, особливо з північноєвропейськими.

Прагнення вступити до НАТО – це добре, але наразі Україні важливіше зайнятися розширенням гарантій безпеки зі своїми партнерами окремо.

Таку думку LIGA.net висловив американський дипломат, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

"НАТО – це золотий стандарт. Україна не повинна відмовлятися від своєї мети стати повноправним членом. Але ми всі прекрасно розуміємо, що ви не отримаєте запрошення приєднатися прямо зараз", – прокоментував Волкер.

Дипломат порадив Україні працювати зараз над гарантіями безпеки з якомога більшою кількістю країн. Перспективною, на його думку, може стати нордично-балтійсько-британська структура, до якої, зокрема, входить Польща.

Волкер зазначив, що не менш важливим буде розгортання коаліції бажаючих після того, як настане режим припинення вогню. Тут йдеться про стримування майбутніх нападів росіян.

"Одним із завдань такого коаліційного розгортання було б навчання та оснащення, а також допомога в інтеграції та координації протиповітряної оборони (ППО), щоб ППО України була скоординована з польською, румунською та країнами Балтії в єдиній системі", – пояснив Волкер.

А вже після цього, як зазначив американський дипломат, Україна може працювати над "досягненням членства в НАТО, коли це стане можливим".

8 квітня міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявляв, що Україна повинна залишати за собою право можливого вступу до НАТО в майбутньому. Він зазначав, що хоча США чітко заявили, що не підтримують вступ України до НАТО зараз, але цей варіант повинен залишатися відкритим на майбутнє.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив думку, що український народ повинен вирішувати, які зміни вносити до Конституції. Але в питанні членства в НАТО не треба змінювати Конституцію.

