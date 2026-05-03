Мінус носій 'Калібрів': Зеленський заявив про ураження ще одного російського корабля

Також уражено сторожовий катер і танкер тіньового нафтового флоту.

Сили оборони України знищили порту Приморськ ще один російський ракетний корабель "Каракурт" - носій "Калібрів". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

"Генерал-майор Євгеній Хмара (т. в. о. голови СБУ, - ред.) доповів про успішне ураження обʼєктів порту Приморськ. Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу!" - зазначив очільник держави.

За його словами, окрім ракетного корабля, також уражено сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту.

"Значних ушкоджень досягнуто також і в інфраструктурі нафтоналивного порту. Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни. Погодив Службі безпеки України й додаткові цілком справедливі відповіді на російські удари по наших містах і селах", - йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що Росія може закінчити цю свою війну в будь-який момент. Мовляв, затягування війни призведе тільки до масштабування українських захисних операцій.

Інші успішні українські удари по РФ

Як писав УНІАН, 3 травня Зеленський повідомляв, що ЗСУ уразили два танкери РФ у Новоросійську. Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Він подякував начальнику Генштабу Андрію Гнатову за керівництво операцією, контррозвідникам Служби безпеки України та ВМС України - за вдалі результати.

А в ніч на 30 квітня ВМС України уразили катери РФ, які охороняли Керченський міст. Йдеться про патрульний сторожовий катер ФСБ РФ "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок". За інформацією ВМС, у результаті удару противник зазнав безповоротних та санітарних втрат.

У ніч на 28 квітня бійці ССО вдарили по базі у Криму, де зберігалися ОТРК "Іскандер". Росіяни ховали техніку на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Звідти ракети могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини. Як наголосили в ССО, "ураження та знищення стратегічних комплексів противника знижують його боєздатність".

