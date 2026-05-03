Схожі на казкових істот: в Одеську область прилетіли дивовижні блискучі птахи (відео)

На Одещину, до Національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли рідкісні птахи - коровайки, відомі також як блискучі ібіси. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

За його словами, коровайка (Plegadis falcinellus) - єдиний представник ібісів, який мешкає в Україні.

"Вже понад тиждень ці птахи пролітають вздовж узбережжя моря і зупиняються на відпочинок у нацпарку. Цей птах вражає не лише своїм екзотичним виглядом, а й надзвичайною біологією. Хоча здалеку коровайка може здаватися просто темно-коричневою або майже чорною, на сонці її оперення перетворюється на справжній витвір мистецтва", - наголошує дослідник.

​Зокрема пір'я цього птаха переливаються відтінками бронзового, мідного, пурпурового та зеленого кольорів, пояснює науковець. Саме за цей характерний блиск коровайку часто називають "блискучим ібісом". Її довгий, витончено зігнутий донизу дзьоб - ідеальний інструмент для пошуку їжі в мулі, що робить її схожою на казкову істоту.

"​​Коровайки - справжні майстри мілководдя. Вони селяться у важкодоступних місцях: дельтах річок Дністра, Дунаю. Основу раціону складають водні комахи, личинки, п'явки, дрібні ракоподібні. Птах занесений до Червоної книги України", - розповів Русєв.

Він оприлюднив відео, ймовірно, з фотопастки, на якому, за словами вченого, - молодий блискучий ібіс.

