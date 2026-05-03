Схожі на казкових істот: в Одеську область прилетіли дивовижні блискучі птахи (відео)

На Одещину, до Національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли рідкісні птахи - коровайки, відомі також як блискучі ібіси. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.
За його словами, коровайка (Plegadis falcinellus) - єдиний представник ібісів, який мешкає в Україні.
"Вже понад тиждень ці птахи пролітають вздовж узбережжя моря і зупиняються на відпочинок у нацпарку. Цей птах вражає не лише своїм екзотичним виглядом, а й надзвичайною біологією. Хоча здалеку коровайка може здаватися просто темно-коричневою або майже чорною, на сонці її оперення перетворюється на справжній витвір мистецтва", - наголошує дослідник.
Зокрема пір'я цього птаха переливаються відтінками бронзового, мідного, пурпурового та зеленого кольорів, пояснює науковець. Саме за цей характерний блиск коровайку часто називають "блискучим ібісом". Її довгий, витончено зігнутий донизу дзьоб - ідеальний інструмент для пошуку їжі в мулі, що робить її схожою на казкову істоту.
"Коровайки - справжні майстри мілководдя. Вони селяться у важкодоступних місцях: дельтах річок Дністра, Дунаю. Основу раціону складають водні комахи, личинки, п'явки, дрібні ракоподібні. Птах занесений до Червоної книги України", - розповів Русєв.
Він оприлюднив відео, ймовірно, з фотопастки, на якому, за словами вченого, - молодий блискучий ібіс.
Як писав УНІАН, до Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одещина) прилетіли рідкісні тропічні птахи - сиворакші - один з найкрасивіших птахів фауни, які мають яскраве бірюзово-синє забарвлення. Зараз птахи облітають схили лиманів у нацпарку у пошуках місць для гніздування.
Сиворакша - перелітний птах, який зимує виключно в Африці, до України повертається наприкінці квітня. Сиворакша - справжній мисливець-засідник, її можна побачити на дротах електропередач, сухих гілках або стовпах. Птах занесений до Червоної книги України.