У Повітряних силах розкрили, скільки відсотків цілей збивають дрони-перехоплювачі

Росія почала ретельніше готувати свої атаки, зазначив Черевашенко.

Сили оборони збивають близько 40% усіх повітряних цілей, використовуючи дрони-перехоплювачі, і з покращенням погодних умов ця статистика зростатиме. Про це розповів заступник командувача сил безпосереднього протиповітряного прикриття Повітряних сил Юрій Черевашенко в коментарі "Суспільному".

"Торік ми мали дещо більшу частку участі (перехоплювачів – ред.). Зараз ця статистика знову продовжує зростати, тому що погода стабілізується. Також ми оптимізували радіолокаційне поле, що покращує роботу екіпажів БпЛА-перехоплювачів", – сказав Черевашенко.

Він зазначив, що в України є універсальні екіпажі, які здатні працювати з різними моделями й типами БПЛА. Тоді як менш досвідчені пілоти використовують лише опановану модель. І для більшості таких дронів, за винятком реактивних, інфраструктура однакова.

"Переважно ми використовуємо БпЛА-перехоплювачі мультироторного типу. Але фіксоване крило також набирає популярності. Залежно від обставин, швидкості повітряної цілі або умов її застосування використовуються або одні БпЛА-перехоплювачі, або інші", – додав Черевашенко.

Також військовий зазначив, що РФ почала більш ретельно готувати свої повітряні удари. Зокрема, ворог відстежує втрати безпілотників і вдається до ущільнення атак, нарощуючи кількість БПЛА. Це ускладнює роботу для Сил оборони і вимагає збільшення кількості екіпажів. Крім того, росіяни модифікують та вдосконалюють дрони типу "Шахед"/"Герань" та "Гербера".

"Наші екіпажі знищували літальні апарати, які обладнані датчиками руху, звуку і датчиками світла. Коли на них наводиться прожектор або вони відчувають зайвий шум, починають псевдоманеври. Також БпЛА-перехоплювачі вступають у повітряні бої, чого раніше не було. Тобто протидія йде керованим БпЛА в ручному управлінні", – пояснив Черевашенко.

Раніше журналісти Financial Times повідомляли, що США і щонайменше одна країна Перської затоки планують закупити українські дрони-перехоплювачі для відбиття іранських "Шахедів". Зазначається, що подібні технології стали вкрай затребуваними на тлі досвіду Києва у відбитті російських ударів.

Зеленський водночас заявив, що Україна готова обміняти свої дрони-перехоплювачі на ракети для Patriot. Він також підтвердив наявність подібного запиту як від європейських, так і від американських партнерів.

