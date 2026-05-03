Чому у людей є брови: пояснення біолога

Людські обличчя еволюціонували, щоб сигналізувати про емоції, ідентичність та соціальні наміри.

Довгий час вважалося, що брови у людей просто допомагають запобігти потраплянню поту та бруду в очі. Однак коли дослідники почали більш уважно вивчати це питання, виявилося, що брови в ході еволюції набули набагато більше важливих функцій. У статті для Forbes біолог Скотт Треверс пояснює, коли і чому в ході еволюції у людей сформувалися брови.

Коли змінилися людські обличчя

У ранніх гомінідів (наприклад, неандертальців) був виражений, безперервний надбрівний гребінь: товста кісткова перекладина, розташована над очима. Ця структура допомагала захистити очі від сміття, поту та механічних навантажень. Однак сучасні люди пішли іншим шляхом. У дослідженні 2019 року вказується, що у Homo sapiens відбулося зменшення надбрівної дуги та втягування середньої частини обличчя (області навколо носа та щік).

Примітно, що еволюція брів стала частиною ширшої перебудови обличчя. Вона включала в себе побіління склери (білків очей), що робить відстеження напрямку погляду надзвичайно легким у порівнянні з іншими приматами, появу підборіддя, унікальної людської риси, та більш рухливі й візуально помітні брови. Ці риси утворюють скоординовану систему: обличчя, яке можна інтерпретувати.

Відео дня

Брови як соціальні сигнали

Найбільш переконлива відповідь на питання про призначення брів міститься в дослідженні 2018 року, яке розглядає людське обличчя як інструмент соціальної комунікації. Автори стверджують, що зменшення надбрівних дуг відображає перехід у способах взаємодії ранніх людей.

Виражені надбрівні дуги ранніх гомінідів могли слугувати статичним сигналом домінування або агресії. Але сучасні люди, навпаки, значною мірою покладаються на динамічні сигнали, і брови відіграють центральну роль у цій системі:

Швидке підняття брів сигналізує про впізнання або привітання

Тривале підняття брів сигналізує про шок

Зморщування брів сигналізує про занепокоєння або збентеження

Асиметричне підняття брів сигналізує про скептицизм

Це швидкі сигнали, що не вимагають великих зусиль, які добре передаються на відстані та за будь-якого освітлення. Їх також важко переконливо підробити, що робить їх корисними для підтримання довіри всередині соціальних груп.

Дослідження 2018 року пояснює це еволюційним трендом до посилення співпраці та соціальної толерантності:

"Тобто, у міру того, як людські групи ставали більшими та більш взаємозалежними, здатність передавати тонкі емоційні стани ставала ціннішою. Особи, здатні сигналізувати про емоції, а не лише про домінування, мали б перевагу".

Брови та розпізнавання облич

У невеликих, взаємозалежних групах виживання залежало від знання того, хто є другом, незнайомцем, союзником або суперником. Розпізнавання облич стало важливим елементом соціальної інфраструктури.

У дослідженні 2003 року вчені вирішили з'ясувати роль брів у процесі розпізнавання – і отримали дивовижний результат. Дослідники взяли фотографії знайомих облич (наприклад, Річарда Ніксона, Вайнони Райдер) і обробили їх у цифровому вигляді, видаливши або очі, або брови в Adobe Photoshop. Потім учасників попросили ідентифікувати обличчя.

Інтуїція підказує, що видалення очей буде більш проблематичним. Зрештою, очі часто називають найбільш інформативною частиною обличчя. Але результати показали протилежне: видалення брів призвело до більшого зниження точності розпізнавання, ніж видалення очей. Результати показують, що саме брови є "якорем" обличчя.

Існують навіть припущення, що брови впливають на сприйняту привабливість, що підтверджується дослідженнями в галузі естетики обличчя та статевого диморфізму. Тонкі відмінності у формі та товщині можуть істотно впливати на те, як оцінюються обличчя.

Раніше УНІАН розповідав про те, що Homo sapiens – єдині нині живі примати з підборіддям. У людських предків – таких як неандертальці, денисівці, ця структура повністю була відсутня. І незважаючи на понад століття наукових дебатів, антропологи не можуть дійти єдиного пояснення, навіщо нам ця риса.

Вас також можуть зацікавити новини: