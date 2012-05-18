Міліція відібрала у пенсіонера чотири бойові гранати

Харків. 18 травня. УНІАН. У Харкові працівники міліції у 61-річного пенсіонера вилучили чотири бойові гранати Ф-1 часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС у Харківській області, зброя була виявлена вчора вдень під час особистого огляду чоловіка, якого патрульні міліціонери зупинили для перевірки документів поблизу одного з житлових будинків на проспекті Героїв Сталінграда.

Вилучені гранати направлені на дослідження до вибухотехнічної служби. Місце та мета придбання небезпечних боєприпасів встановлюються.

Слідчий відділ Комінтернівського райвідділу міліції вирішує питання про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. Триває слідство.