Ірину та Тетяну Бережних об'єднала стрільба з лука

Харків. 18 травня. УНІАН. У Харкові розпочався чемпіонат зі стрільби з лука серед молоді.

Змагання проходять у тирі культурно-спортивного комплексу ДНВО «Комунар». У них взяли участь близько 100 стрільців.

У церемонії відкриття Чемпіонату взяла участь народний депутат України Ірина Бережна, повідомляє її прес-служба.

Виступаючи перед спортсменами, народний депутат побажала їм великих перемог і обов`язкової участі в Олімпіаді. «Для багатьох з вас - це одна з головних цілей життя, до якого ви йдете. Я бажаю вам перемог на чемпіонатах Європи, світу, а також участі і призових місць на Олімпіаді», - сказала І.Бережна. Народний депутат також висловила упевненість, що Україна в недалекому майбутньому має всі шанси стати країною, що приймає Олімпіаду.

У свою чергу І.Бережну прийняли до Федерацію стрільби з лука Харківської області. «Я знаю, що 50 відсотків національної збірної України становлять вихованці «Комунара». Також спортсмени з цього об`єднання входять до складу молодіжної збірної України, беруть участь і завойовують медалі чемпіонатів світу, Європи, Кубків Європи серед молоді, тому мені особливо почесно і приємно сьогодні стати членом цієї федерації», - сказала народний депутат.

І.Бережна також поставила молодим спортсменам за приклад досягнення представників «Комунара» - Катерини Сердюк, Олександра Сердюка та Віктора Рубана, які вже посідали призові місця на Олімпійських іграх «Мені особливо приємно, - сказала народний депутат, - що в числі спортсменів, на яких ми покладаємо надії на майбутній Олімпіаді, - моя однофамільниця - заслужений майстер спорту зі стрільби з лука - Тетяна Бережна. Ми сьогодні познайомилися з цією прекрасною дівчиною, і у мене залишилися найприємніші спогади від зустрічі. Я бажаю їй найвищих звершень в спорті».

У Відкритому чемпіонаті Харкова зі стрільби з лука серед молоді взяло участь близько 100 стрільців. Учасники пройшли такі етапи змагань, як пристрілка, кваліфікаційний відбір. Переможців визначить олімпійський раунд, який закінчиться цієї суботи.

І.Бережну прийняли до Федерації стрільби з лука Харківської області, а так само вручили значок комунальної установи Харківської міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву зі стрільби з лука «Комунар».

Довідка. За роки існування спортивна школа «Комунар» виховала 6 заслужених майстрів спорту СРСР і України, 8 тренерів отримали звання заслужених тренерів СРСР та України. Вихованці об`єднання неодноразово завойовували медалі чемпіонатів світу, Європи та Олімпійських ігор. Сьогодні в спортивній школі займається 150 спортсменів: від школярів-новачків до майстрів спорту міжнародного класу - членів молодіжної і національної збірної України. Під керівництвом 18 тренерів школи проводиться підготовка в класичному (олімпійському) та блоковому луках. Для дітей заняття в школі стрільців безкоштовні. Учні школи забезпечуються всім необхідним устаткуванням - луками і стрілами. Також в установі проводяться заняття для дорослих у «групах здоров`я».

На знімку: Ірина і Тетяна Бережна в день відкриття чемпіонату Харкова з лука серед молоді.