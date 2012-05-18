Харківщина на 100% забезпечена сілгосппродукцією власного виробництва - Алексейчук

Харків. 18 травня. УНІАН Харківщина на 100% забезпечена основною сільськогосподарською продукцією власного виробництва.

Про це повідомив в ефірі радіо «Слобожанщина» заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій Алексейчук.

За його словами, в Харківській області виробляється достатня кількість продукції рослинництва, щоб повністю забезпечити потребу в ній всіх мешканців регіону.

«На сьогоднішній день мешканці Харківської області на 100% забезпечені хлібом, крупами, цукром, соняшниковою олією, овочами, картоплею місцевого виробництва. Нашою молочною продукцією ми забезпечені на 57%, м`ясною - на 51%. Перед нами стоїть завдання максимально збільшити виробництво тваринницької продукції, яка користується великим попитом у населення. Також одна з найважливіших задач, які стоять перед нами, - це забезпечення високої якості продукції, які випускаються переробними підприємствами», - передає слова В.Алексейчука прес-служба облдержадміністрації.