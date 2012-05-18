2013 рік на Харківщині стане роком прориву в тваринництві - Алексейчук

Харків. 18 травня. УНІАН. Сьогодні в Харківській області реалізується низка великих інвестиційних проектів у сфері тваринництва.

Як зазначив в ефірі радіо «Слобожанщина» заступник голови Харівської облдержадміністрації Віталій Алексейчук, перші результати роботи очікується отримати вже в 2013 році.

«У нас є плани щодо великих молочних комплексів у Нововодолазькому, Куп`янському, Харківському, Коломацьком районах. Інвестори вже працюють, вкладають кошти в різних районах Харківської області. В Просянах закінчується будівництво нової птахоферми бройлерів на 250 тисяч голів і новий забійний цех потужністю 3,5 тисячі бройлерів за годину. Це інвестиційний проект більше ніж на 100 мільйонів гривень. У Коломацькому районі будується ферма на 75 мільйонів гривень, і такі проекти є в багатьох районах. Хоча наразі ми відстаємо у сфері тваринництва, але ми працюємо, і я гадаю, що до кінця року ми вийдемо на рівень 2011 року, а 2013 рік стане роком прориву в тваринництві», - передає слова В.Алексейчука прес-служба облдержадміністрації.