До Тимошенко їде високий посадовець Європарламенту

Харків. 18 травня. УНІАН. Віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич заявляє, що завтра планує відвідати екс-прем’єра Юлію Тимошенко у харківській лікарні.

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

«У суботу я матиму зустріч з Юлією Тимошенко», - сказав сьогодні Я.Протасевич після зустрічі із заступниками голови партії «Батьківщина» Олександром Турчиновим та Григорієм Немирєю.

Віце-президент Європарламенту висловив стурбованість справами Ю.Тимошенко та членів її уряду. «Зараз я бачу відсутність бажання знайти політичне рішення цих проблем, які віддаляють Україну від Європейського Союзу», - наголосив він.

Я.Протасевич повідомив, що на початку наступного тижня у Європарламенті відбудуться політичні консультації щодо ухвалення резолюції по Україні.

«Ми готуємо проект резолюції по Україні. У понеділок-вівторок у Європейському парламенті відбудуться консультації з цього приводу», - зазначив він.