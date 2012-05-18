Прокурори проситимуть суд перенести засідання у справі Тимошенко

Харків. 18 травня. УНІАН. Державні обвинувачі у справі щодо діяльності ЄЕСУ 21 травня звернуться до суду з проханням перенести засідання через лікування Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури з посиланням на представника групи державних обвинувачів Віктора Лобача.

За його словами, прокурори заявлять клопотання про перенесення у зв’язку з тим, що підсудна Ю.Тимошенко перебуває у харківській лікарні, де проходить реабілітаційний курс процедур.

«На підставі висновку медичної комісії з обстеження Ю.Тимошенко, у якому лікарі не рекомендують підсудній переривати процес реабілітації, а відповідно і не рекомендують транспортувати її до зали судового засідання, сторона державного обвинувачення планує звернутися до суду з проханням перенести слухання у справі», - сказав В.Лобач.

Він додав, що, відповідно до норм чинного законодавства, а також згідно з практикою Європейського суду, підсудна має право на захист своїх інтересів у суді, і прокурори зобов’язані дотримуватися прав підсудних. Крім того, участь Ю.Тимошенко у судовому засіданні є обов’язковою.

«Зважаючи на це та рекомендації, про які я сказав, ми будемо клопотати про перенесення», - зазначив В.Лобач.