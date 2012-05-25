У Харкові піймали зловисника, який «мінував» станцію метро «Історичний музей»

Харків. 25 травня. УНІАН. У Харкові проти 65-річного чоловіка, який вчора зробив неправдиве повідомлення про замінування станції метро «Історичний музей», порушено кримінальну справу.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Зловмисник визнав свою провину та пояснив, що здійснив анонімний дзвінок з хуліганських мотивів.

Правоохоронці стосовно телефонного хулігана порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

За вчинення злочину Кримінальний кодекс України передбачає покарання аж до обмеження волі терміном до 5 років. Також чоловікові доведеться компенсувати витрати та збитки державних та комерційних установ, що постраждали від його протиправних дій.

Як повідомляв УНІАН, учора в Харкові через повідомлення про замінування зі станції метро «Історичний музей» було евакуйовано 780 осіб. Працівники вибухотехнічної служби провели обстеження приміщення станції та прилеглої території. Роботу станції було припинено на 50 хвилин, евакуйовано 780 чоловік, обстежено близько 1870 кв м. Під час перевірки вибухонебезпечних пристроїв та речовин виявлено не було.