Азербайджан презентував у Харкові свої компанії

Харків. 25 травня. УНІАН. У Харківській торгово-промисловій палаті відбувся українсько-азербайджанський круглий стіл.

Вітаючи учасників засідання, заступник губернатора Юрій Сапронов розповів про різні аспекти співпраці між Харківською областю та Азербайджанською Республікою.

«За 2011 рік зовнішньоторговельний обіг між Харківською областю та Азербайджаном становив понад 45 млн. дол США і збільшився на 53% порівняно з 2010 роком. Традиційно в Азербайджані користуються попитом такі харківські товари, як кондитерські вироби, молочні продукти, будівельні матеріали, меблі. У свою чергу, ми купуємо значною мірою полімери та поліетилен», - сказав Ю.Сапронов.

У свою чергу другий секретар з економічних питань посольства Азербайджанської Республіки Сабір Рзаєв підкреслив необхідність посилення двостороннього діалогу між бізнес-колами Харківщини та Азербайджану.

В ході круглого столу його учасники презентували свої компанії та організації, а також отримали можливість зав`язати нові ділові контакти, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.