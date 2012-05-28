ДТП у Харкові: внаслідок зіткнення автобуса та автовишки загинула жінка

Харків. 28 травня. УНІАН. У Харкові внаслідок зіткнення пасажирського автобуса і вантажного автомобіля-автовишки загинула одна людина, ще 10 були травмовані.

Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні близько 12.00.

Пасажирський автобус «Еталон» врізався в автовишку, що стояла на узбіччі.

За попередніми даними, внаслідок ДТП загинула пасажирка автобуса, ще 10 осіб, у тому числі водій маршрутки, з різними травмами госпіталізовані. Водій автовишки не постраждав.