ДТП у Харкові: внаслідок зіткнення автобуса та автовишки загинула жінка
14:39, 28 травня 2012Харьків
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Ще 10 постраждали
Харків. 28 травня. УНІАН. У Харкові внаслідок зіткнення пасажирського автобуса і вантажного автомобіля-автовишки загинула одна людина, ще 10 були травмовані.
Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні близько 12.00.
Пасажирський автобус «Еталон» врізався в автовишку, що стояла на узбіччі.
За попередніми даними, внаслідок ДТП загинула пасажирка автобуса, ще 10 осіб, у тому числі водій маршрутки, з різними травмами госпіталізовані. Водій автовишки не постраждав.
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