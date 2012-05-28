Бережна і Цекало відберуть номери КВН ХАІ для фестивалю «Велика різниця»

Харків. 28 травня. УНІАН. Народний депутат України Ірина Бережна та відомий шоумен Олександр Цекало проведуть відбір мініатюр команд КВН ХАІ для фестивалю «Велика різниця».

Про це на урочистому мітингу з нагоди Дня ХАІ повідомила І.Бережна.

«Я з дитинства була фанаткою КВН, особливо команди ХАІ «Люди в білому». ХАІ досі славиться своїми традиціями КВН і по праву вважається студентською столицею гумору серед вузів України. Якраз так склалося, що у мене в гостях був давній друг, людина з великим почуттям гумору, відомий музикант, актор, телеведучий і продюсер - Олександр Цекало. Я запросила його на це свято, і у нас з`явилася ідея: Саша перегляне всі студентські номери та мініатюри і, якщо серед них буде гідний, цей концертний номер обов`язково візьме участь в одеському фестивалі пародій і гумору «Велика різниця», - сказала І.Бережна.

Прес-служба народного депутата нагадує, що день ХАІ традиційно проходить в останню суботу травня. Щорічно на зустріч зі всіх куточків світу приїжджають тисячі випускників вузу. Цього року почесними гостями свята стали І.Бережна та О.Цекало.