У Харкові загинув робітник

Харків. 4 червня. УНІАН. У Харкові внаслідок обвалу ґрунту загинув робітник.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посилання на харківського міжрайонного транспортного прокурора Дениса Чехунова.

За його даними, нещасний випадок стався 2 червня близько 5.00 у передмісті Харкова.

Працівники одного з ТОВ проводили роботи з буріння ґрунту для встановлення опори освітлення перед торговельним центром. Під час виконання робіт стався обвал ґрунту, внаслідок чого загинув 42-річний працівник підприємства, мешканець Луганської області.

Харківська міжрайонна транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки праці під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до 5 років або позбавленням волі терміном до 8 років.