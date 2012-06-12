На Південному вокзалі працює фан-зона для пасажирів

Харків. 12 червня. УНІАН. Південна залізниця організувала на Привокзальній площі Харкова фан-зону для пасажирів-уболівальників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ПЗ, пасажири, які очікують поїзди, або прибули до міста і мають час, можуть побачити матчі континентальної першості та перебіг спортивних подій Євро-2012 на повноколірному світлодіодному екрані розміром 3 на 4 метри.

Чітке масштабне зображення і прекрасна акустика, зазначили у прес-службі, створюють відмінні умови для проглядання різних передач. Охочих подивитися футбольні баталії біля прохолоди фонтану Привокзальної площі збирається немало.

Привокзальна площа була реконструйована в 2002 році. Сьогодні, повідомляє прес-служба, - це улюблене місце весільних фотосесій, гостей і жителів міста, що проживають у районі Південного вокзалу. Біля головного кольорово-музичного фонтану Привокзальної площі багатолюдно до глибокої ночі.