Сьогодні у Харкові Карасьов і Богословська

Харків. 24вересня. УНІАН. Сьогодні у Харкові перебуватимуть столичні політики і політологи.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, о 12.30 у прес-центрі інформагентства Status quo відбудеться прес-конференція політолога Вадима КАРАСЬОВА на тему: «Харківщина напередодні виборів».

О 14.00 у прес-центрі цього ж агентства – кандидат у народні депутати від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА.

Крім того, свою прес-конференцію в агентстві Status quo проведе колишній генеральний прокурор України, кандидат у народні депутати від Партії регіонів В’ячеслав ПІСКУН.