Харківський аеропорт візьмуть за взірець для Олімпіади в Сочі

Харків. 15 червня. УНІАН. Робота Міжнародного аеропорту «Харків» під час Євро-2012 є хорошим прикладом для підготовки аеропорту Сочі, який 2014 року буде приймати гостей Зимових Олімпійських ігор.

Про це після візиту для обміну досвідом у Харківський аеропорт заявив генеральний директор аеропортової групи «Базел Аеро» (Краснодар, Сочі, Анапа, Геленджик) Сергій Лихарьов, повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».

Переймаючи український досвід у харківському аеропорту в день матчу Нідерланди - Німеччина, С.Лихарьов був приємно здивований насамперед роботою прикордонної служби. «Час на обслуговування одного пасажира – 25-30 секунд. Це чудово, адже в аеропортах Росії така ж операція займає до 3 хвилин. І нам важко змусити прикордонників працювати швидше. Це реальне прискорення процесу, хоча й розумію, що для цього було зроблено багато попередньої роботи, зокрема введення безвізового режиму», - сказав С.Лихарьов.

Він додав, що приїхав до Харкова, аж ніяк не проводити аудит і давати оцінку, а навпаки - вчитися, оскільки вважає, що в плані підготовки до обслуговування масових спортивних заходів аеропорт Харкова в деяких аспектах випереджає Сочі.

Крім відмінної роботи прикордонників, С.Лихарьову також сподобалася взаємодія авіакомпаній, туроператорів і служб аеропорту, які організували роботу автобусних перевезень так, що в терміналі відсутнє масове скупчення людей, навіть при пікових навантаженнях в періоди масових відльотів. «Через те що автобуси привозили фанів чітко під виліт «свого» рейсу, не було значних скупчень людей ні в одному з елементів технологічного процесу. Черги на реєстрацію, огляді САБ, паспортному контролі не перевищували звичайних показників. Якщо й було скупчення, то лише в залі очікування, і виникало воно через пізнє прибуття екіпажів на рейси, а це вже відповідальність авіакомпаній. Але навіть у цьому випадку кризових ситуацій не виникало», - зазначив керівник «Базэл Аэро».

Він розповів, що багато з того, що побачив у Харкові, збирається ввести під час обслуговування гостей Олімпіади-2014 в Сочі. «Хотілося б таку ж швидкість роботи прикордонної служби. Український приклад - зразок для нас. Це питання ми однозначно будемо обговорювати з російськими прикордонниками. Поряд із цим, ми хотіли б використовувати під час пікових навантажень реверсивну схему на виліт, відпрацьовану в Харкові. Будемо так само, як і в Харкові, домагатися чітко узгоджених дій від авіакомпаній і операторів наземного транспорту, що значно полегшить нашу роботу», - зазначив С.Лихарьов.

Він додав, що хороше враження на нього справила робота волонтерів у аеропорту, причому навіть на таких складних ділянках, як обшук з авіаційної безпеки. «Використання волонтерів на технічних ділянках не вимагають високої кваліфікації, але значно прискорюють процес обробки пасажирів - дуже корисно. І ми обов`язково будемо розглядати варіант їх залучення на подібних етапах», - резюмував С.Лихарьов.

Загалом фахівець оцінив високу ефективність технологічних процесів аеропорту Харкова.

«Був присутній в авіаційно-диспетчерському центрі і бачив, як злагоджено працює штаб аеропорту. В аеропорту відмінна команда», - акцентував у коментарі Інформаційному центру гендиректор російської аеропортової групи «Базел Аеро».

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.

На знімках: Міжнародний аеропорт «Харків».

Фолто Андрія КРАВЧЕНКА