В аеропорту «Харків» презентували новий рейс на Київ

Харьков. 22 июня. УНИАН. Сегодня в Международном аэропорту «Харьков» состоялась торжественная инаугурация нового ежедневного регулярного рейса авиакомпании «ЮТэйр Украина» по маршруту Харьков-Киев-Харьков.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на совместном брифинге, генеральный директор МА «Харьков» Владимир Васильченко и коммерческий директор авиакомпании «ЮТэйр Украина» Ольга Дубовик выразили удовлетворение партнерским сотрудниченством и поделились планами на перспективу.

По словам В.Васильченко, реконструированный аэропорт «Харьков» открывает новые возможности, он способен принимать суда современного типа, пассажиры получают качественное обслуживание, расширяется география полетов, открывается широкая перспектива развития.

«Естественно аэропорт строился не только для Евро-2012. Можем с честью заявить, что мы успешно справились с поставленной задачей. За это время мы обслужили 52 тысячи пассажиров, что практически в 5 раз больше, встретили и проводили около 800 рейсов, 800 взлетов и посадок – это серьезное достижение, это рекорд. Мы обслужили новый тип воздушного судна класса D, это самолеты типа Boеing-767 и Airbus A-310, и теперь у нас открываются новые возможности, расширяется география полетов, возможно, мы сможем из Харькова летать на расстояние более 6 тысяч километров – это серьезная перспектива», - сказал В.Васильченко.

Отвечая на вопрос УНИАН, насколько аэропорт будет востребован в дальнейшем, В.Васильченко сказал: «Мы получили колоссальный опыт. Но Евро-2012 – это только толчок. Стоит задача развития аэропорта, и вы, очевидно, это наблюдаете по сегодняшнему дню – открытиию очередного рейса. Мы будем развивать аэропорт - у нас впереди большая дорога, большой путь, и вы увидите, что в ближайшее время мы предложим еще несколько рейсов, новых направлений».

Отвечая на вопросы, О.Дубовик высказала удовлетворение сотрудничеством с аэропортом «Харьков». «Мы уверены в том, что Харьков и этот регион очень перспективны для нашей авиакомпании, и мы не планируем ограничиваться выполнением только этого рейса в Жуляны. Мы рассматриваем возможность выполнения рейса из Харькова в Симферополь, рассматриваем кавказскые направления. Мы думаем, что в сотрудничестве с агентами этого региона мы сможем предложить на рынок замечательный продукт. Авиакомпания «ЮТэйр Украина» - это очень динамично развивающаяся компания. В течение короткого времени, начиная с весны этого года, мы открыли рейсы во Львов, Донецк, Симферополь, Одессу и в Харьков».

«Самый главный критерий для нашей авиакомпании, - подчеркнула О.Дубовик - это безопасность, пунктуальность, комфорт и доступные цены, за которые вы можете получить высокое качество обслуживания».

Как сообщили представители аэропорта и авиакомпании, рейс Харьков-Киев-Харьков будет выполняться ежедневно: 2 раза в день по будням и 1 раз в день на выходных. Расписание рейсов составлено максимально удобно для деловых поездок как из Киева в Харьков, так и из Харькова в Киев. В рабочие дни будет выполняться по два рейса в день, в субботу и воскресенье по одному. На маршруте будут использовать современные самолеты АТР-42-300 и АТР-72-500.

Большим преимуществом для пассажиров, осуществляющих перелеты в бизнес-целях, будет аэропорт базирования в столице. Обновленный аэропорт «Киев» (Жуляны) находится в черте города, что существенно облегчит последующие внутригородские перемещения.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» – один из ключевых объектов столицы Слобожанщины, реконструированный в рамках подготовки к Евро-2012. Старт масштабному проекту был дан 1 апреля 2008 г., когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – украинский бизнесмен, генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012, президент ФК «Металлист» Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта. Реконструкция МА «Харьков» проведена в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.Ярославского в проект составляет 107,2 млн долл (аэровокзальный комплекс и прилегающая территории). Сумма финансирования, выделенного из госбюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительств и авиационно-диспетчерской вышки) – 191,3 млн долл.

ООО «Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» - молодая, динамично развивающаяся авиакомпания Украины. Базируется в международных аэропортах «Луганск» и «Борисполь» (Киев). Первый свой коммерческий рейс авиакомпания выполнила 11 декабря 2009 г. по маршруту Луганск - Москва (Внуково).