Мешканці селища Бабаї, будинок якої спалила блискавка, допоможуть в отриманні житла

Харків. 23 червня. УНІАН. В Харківській облдержадміністрації розглянуть варіанти допомоги мешканці селища Бабаї, будинок якої згорів внаслідок удару блискавки.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в ході робочої поїздки до Харківського району заступник голови - керівник апарату Харківської облдержадміністрації Василь Хома провів виїзний прийом громадян.

Порушені громадянами питання стосувалися надання матеріальної допомоги та забезпечення житлом. У тому числі до В.Хоми за допомогою звернулася мешканка селища Бабаї, житловий будинок якої згорів внаслідок удару блискавки. З метою вирішення проблеми він запропонував жінці декілька варіантів надання допомоги. Серед яких була пропозиція взяти участь у Президентській програмі «Доступне житло».

Вирішення усіх порушених питань заступник голови - керівник апарату ХОДА взяв під особистий контроль, йдеться у повідомленні.