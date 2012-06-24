Айнхойпль проти участі Тимошенко в суді

Харків. 24 червня. УНІАН. Керівник берлінської клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль виступає проти безпосередньої участі екс-прем`єра України Юлії Тимошенко в судовому процесі проти неї.

Про це німецький фахівець заявив після медичного огляду Ю.Тимошенко у суботу, 24 червня, в коментарі інтернет-виданню «Berliner Morgenpost-online, повідомляє ИТАР-ТАСС.

«Ми, як лікарі, можемо лише порадити, щоб Юлія Тимошенко не відвідувала засідання суду, оскільки це зведе нанівець успішно проведене останніми тижнями лікування», - сказав професор Айнхойпль.

За його словами, лікарі сподіваються, що стан здоров`я екс-прем’єра стабілізується за кілька тижнів. «З медичної точки зору, враховуючи стан Тимошенко, цей процес не повинен зараз проводитися», - наголосив Айнхойпль.

Як повідомляв УНІАН, голова правління німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль 23 червня відвідав екс-прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко у Центральній клінчній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, але не повідомив результати обстеження. Доктор Айнхойпль провів у палаті медичний огляд Ю.Тимошенко. Німецький професор виїхав у суботу з лікарні близько 13.15, але не став спілкуватися з представниками ЗМІ, які очікували на брифінг поблизу лікарні.

Засідання суду у справі ЄЕСУ, попередні слухання якої розпочалися два місяці тому у Харкові, має розпочатися у понеділок, 25 червня. Раніше розгляд справи по суті не міг розпочатися через хворобу Ю.Тимошенко, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії (№54) в Харкові. З початку травня 2012 р. екс-прем`єр-міністр перебуває на лікуванні у Центральній клінічній лікарні №5 «Укрзалізниці» у Харкові. Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом лікарів берлінської клініки «Шаріте».