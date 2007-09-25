Прем’єр займеться дорогами і пенсіями

Харків. 25 вересня. УНІАН. Після завершення свого передвиборчого туру і повернення з відпустки лідер Партії регіонів, прем’єр міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує зайнятися питаннями соціально-економічного характеру, зокрема, зверне увагу на стан доріг і розміри пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав журналістам, відповідаючи на запитання, якими будуть першими кроки прем’єра після повернення з відпустки і яких рішень уряду можна очікувати незабаром.

«Я зараз систематизую всі матеріали, всю інформацію, яку отримав з регіонів, – передусім це інформація про вирішення питань соціально-економічного характер – у багатьох регіонах є проблеми забудови, довгобудів, будівництва газопроводів, водогонів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому, зазначив він, «я побачив, що є величезна кількість доріг не відремонтованих, і різниця між регіонами достатньо велика, тому нам потрібно певну кількість доріг прийняти на баланс держави – ті, що мають республіканське значення, - і розвантажити місцеві бюджети», - сказав він. «Я вважаю, - наголосив прем’єр, - що це більше людей цікавить».

Крім того, зазначив він, буде приділено увагу «тим позиціям, які ми намітили в бюджеті 2008 року», аби «відійти від зрівнялівки при виплаті пенсій, зробити розмежування пенсій і на 50% пенсій надбавки ветеранам Великої Вітчизняної війни в обов’язковому порядку, дітям війни платити». «Все, що ми намітили у програмі, ми будемо обов’язково виконувати», - сказав на завершення короткого інтерв’ю В.ЯНУКОВИЧ.