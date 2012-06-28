Іспанія виходить у фінал Євро-2012

Харків. 28 червня. УНІАН. Визначився перший фіналіст Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Португалія - Іспанія 0:0 в основний і додатковий час. За пенальті - 2:4.

Воротарі Патрісіу і Касільяс взяли перші удари від Хаві Алонсо і Моутіньо.

Іньєста, Пепе, Піке, Нані, Рамос забили свої голи - все красиво: по дев`ятках або уклавши воротаря, а Рамос так і поготів навісом у центр.

Після того як Алвеш потрапив у поперечину, м`яч Фабрегаса став останнім, і спроба Роналду вже не знадобилася.

Тож Іспанія стає першим учасником фіналу Євро-2012 у Києві 1 липня, а другого визначать у четвер Німеччина та Італія.