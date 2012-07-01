Сьогодні фан-зону відвідають 10 тисяч фанів

Харків. 1 липня. УНІАН. У Харкові на офіційній фан-зоні Євро-2012 фінальний матч чемпіонату між збірними Іспанії та Італії дивитимуться понад 10 тисяч уболівальників.

Про це, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про очікувану сьогодні кількість відвідувачів фан-зони Євро-2012 під час фінального матчу, сказала заступник директора Департаменту з питань підготовки до Євро-2012 Харківської міської ради Наталя Мірошниченко.

«Аншлагу не буде, але ми очікуємо більше, ніж на півфінал, - принаймні 10 тисяч глядачів. Потрібно враховувати те, що зараз навчання у студентів уже закінчилося, треба враховувати, що це період відпусток, і 1 липня великого аншлагу не буде», - сказала вона.

Вона зауважила, що трансляції матчу Іспанія - Італія передуватиме прогноз від харківського віщуна тхора Фреда. Н.Мірошниченко наголосила, що Фред вгадав результати 57% матчів (17 результатів із 30 ігор).