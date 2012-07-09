Хармс погодиться на консиліум, якщо не заперечуватиме Тимошенко

Харків. 9 липня. УНІАН. Спеціаліст Берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс погодиться на діалог з українськими медиками, якщо проти цього не заперечуватиме його пацієнтка – екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це поблизу ЦКЛ «Укрзалізниця» в Харкові сказав сам Л.Хармс представнику Харківського медичного товариства - головному лікарю обласної клінічної лікарні Богдану Федаку, який передав німецькому медику звернення українських лікарів.

«З мого боку нема заперечень. Але головне – думка моєї пацієнтки. Необхідна згода пацієнтки», - сказав Л.Хармс.

Він наголосив, що готовий обговорити протоколи лікування захворювань хребта, які має Ю.Тимошенко, але підкреслив, що, швидше за все, відповість не на всі питання українських медиків.

«Я готовий до діалогу, але будьте готові, що я не відповім на всі ваші питання», - сказав він, говорячи про можливість обговорення протоколів лікування.

У свою чергу, Б.Федак передав Л.Хармсу перекладене німецькою мовою звернення харківських лікарів, у якому українські спеціалісти висловлюють стурбованість відсутністю позитивної динаміки в лікуванні екс-прем’єра і закликають німецького спеціаліста до дискусії про стан здоров’я Ю.Тимошенко і про методи, прийоми і засоби її лікування.

Б.Федак запропонував Л.Хармсу провести діалог завтра, о 14.00 в актовому залі ЦКЛ «Укрзалізниця», де проходить курс реабілітації Ю.Тимошенко.

На брифінгу Л.Хармс сказав журналістам, що лікарі клініки «Шаріте» обговорювали з українськими фахівцями методи лікування Ю.Тимошенко до її госпіталізації.

Він зазначив, що стан здоров’я Ю.Тимошенко вдалося стабілізувати, але її самопочуття змінюється в залежності від нервової напруги.

Л.Хармс зазначив, що хвороба Ю.Тимошенко перебуває у хронічній стадії, тому очікувати значних різких проривів у лікуванні не можна.