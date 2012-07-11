Хармс не ображається на пікети в Харкові

Харків. 11 липня. УНІАН. Лікуючий лікар екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Лутц Хармс не ображається на пікетування молодіжними активістами готелю, де він проживав, але вважає ці акції певним політичним сигналом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Хармс сказав журналістам у міжнародному аеропорті «Харків» перед відльотом із України.

«Ні, я не відчуваю бойкоту. Я вважаю акцію символічною і певним політичним сигналом. Я гадаю, що це надто по-дурному, щоб це мене якось зачіпляло», - сказав Л.Хармс.

Він наголосив, що його від’їзд є плановим і жодним чином не пов’язаний із заявами харківських медиків та пікетуванням його готелю.

«Я від’їжджаю, тому що було заплановане таке відвідування коротке. Я їду, як планувалося», - підкреслив Л.Хармс.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері та сьогодні зранку близько 15 молодіжних активістів пікетували готель «Чічіков», де під час перебування у Харкові проживав Л.Хармс. Молоді люди вимагали Л.Хармса повернутися в Німеччину. Учасники акції наголошували, що своїми діями Ю.Тимошенко та Л.Хармс «плямують репутацію української медицини». На їхню думку, через таку ситуацію «складається враження, що українські фахівці ні на що не здатні».