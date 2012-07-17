В області зібрано ранні зернові на 76% посівних площ

Середня врожайність - 26,6 ц/га

Харків. 17 липня. УНІАН. На Харківщині зібрано ранні зернові культури на 76% посівних площ. Загальна площа посіву цих культур становить 603,49 тис га. Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, станом на 17 липня збиральні роботи тривають у 27 районах області. Врожай зібрано на 76 % посівних площ, намолочено 1млн 212 тис тонн зерна. Середня врожайність становить 26,6 ц/га.



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