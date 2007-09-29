Стороженко: підтягнути пояси

Харків. 29 вересня. УНІАН. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО вважає, що міжнародний футбольний матч Кубку УЄФА між командами ФК «Металіст» (Харків) та ФК «Евертон» (Ліверпуль), який відбудеться в Харкові 4 жовтня, слід розглядати крізь призму підготовки до Євро-2012.

Як повідомляє веб-сайт Харківської облдержадміністрації, промовляючи на нараді з питань підготовки і проведення зустрічі Металіст – Евертон, С.СТОРОЖЕНКО

звернув увагу її учасників на те, що харків`яни повинні продемонструвати високий ступінь готовності до проведення спортивних змагань такого рангу. У зв`язку з цим керівникам міста належить виконати комплекс заходів по приведенню у належний стан території навколо стадіону, ремонту дорожнього покриття і наладці освітлення.

«Все це накладає на нас колосальну відповідальність за прийом англійських спортсменів і уболівальників, підтримку громадського порядку, проведення матчу і супровід гостей з Англії аж до їх благополучного від`їзду з Харкова, - сказав С.СТОРОЖЕНКО. - У нас є можливість перевірити, чи здатні ми якісно прийняти близько 3 тисяч туристів, які прибудуть до нашого міста. Адже влітку 2012 року до нас (за найскромнішими підрахунками) можуть прибути на декілька днів 20 тисяч чоловік».

С.СТОРОЖЕНКО провів поетапний аналіз підготовки до проведення матчу на стадіоні «Металіст», включаючи питання розміщення спортсменів і членів офіційної делегації, безпеку зарубіжних гостей та їх транспортування під час перебування у Харкові. Позначивши «вузькі» місця, заступник керівника області запропонував учасникам наради у стислі терміни ліквідовувати проблемні питання. 2 жовтня керівники відомств і служб доповідатимуть заступнику губернатора про виконану роботу.