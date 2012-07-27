У Харкові засуджено посадовця-хабарницю з Пенсійного фонду

Харків. 27 липня. УНІАН. У Харкові засуджено заступницю начальника управління Пенсійного фонду одного з районів міста, яка за хабар обіцяла встановити громадянину розмір пенсії ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури Андрія Гончаренка.

За його даними, 5 липня 2011 року посадовець у своєму службовому кабінеті отримала від громадянина хабар у розмірі 75 тис. грн.

Суд визнав 45-річну жінку винною у вчиненні злочину та засудив до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади строком на 3 роки та з конфіскацією майна.

Вирок суду ще не набрав законної сили у зв’язку з оскарженням учасниками процесу в апеляційному порядку.