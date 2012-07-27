Тимошенко може вийти на свободу, вважає захисник

Харків. 27 липня. УНІАН. Захисник екс-прем`єр-міністра Сергій Власенко заявляє, що Європейський суд з прав людини у своїй практиці ухвалював рішення, якими зобов’язував державу-відповідача звільнити ув’язненого-позивача.

«Ось текст рішення Європейського суду з прав людини у справі Фатулаєва проти Азербайджану. Воно відносне нове. І воно вже вступило в законну силу. Ось резолютивна частина: «На цих підставах суд одностайно ухвалює, що держава-відповідач зобов`язана забезпечити негайне звільнення заявника». Європейський суд іноді відкриває ворота камер», - сказав С.Власенко в інтерв’ю ТСН.

Як відомо, Європейський суд з прав людини 28 серпня проведе публічні слухання справи «Тимошенко проти України». Після публічних слухань суд продовжить свою роботу у закритому режимі. Рішення буде оголошено на більш пізньому етапі.

Сайт Tymoshenko.ua нагадує, що захист Ю.Тимошенко звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на незаконність затримання екс-прем`єра Україна 10 серпня 2011 року. Захист вважає, що внаслідок дії та рішень українських судів та влади були порушені положення Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, йдеться про ст. 3 (заборона на принижуюче гідність поводження або покарання), ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканність), ст. 8 (право на приватне життя) та ст. 18 (обмеження використання обмежень щодо прав).

Європейський суд з прав людини 14 грудня 2011 року ухвалив рішення про надання статусу пріоритетності скарги Ю.Тимошенко. Євросуд 20 квітня 2012 року запропонував уряду України поінформувати про заходи, які були здійснені у справі Ю.Тимошенко.

Скаргу, подану 10 серпня, доповнено фактами стосовно побиття Ю.Тимошенко під час силової госпіталізації з Качанівської колонії до лікарні, про оголошення нею голодування на знак протесту проти жорстокого поводження, а також щодо встановлення постійного відеоспостереження у колонії та лікарні.

Інтереси Ю.Тимошенко у Європейському суді захищатимуть адвокати Сергій Власенко та Валентина Теличенко.