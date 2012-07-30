"Металіст" не зміг обіграти "Металург" із Запоріжжя
00:53, 30 липня 2012Харьків
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Результати матчів 3-го туру УПЛ
Харків. 30 липня. УНІАН. У неділю завершилися матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу. Харківський "Металіст" вдома не зміг обіграти запорізький "Металург".
"Динамо" - "Говерла" 3:1 (Гусєв 30, Ідейе 86, 90 +2 - Косирін 20)
"Іллічівець" - "Таврія" 0:1 (Путраш 18)
"Ворскла" - "Карпати" 3:1 (Лієтава 21, Безус 26, Єременко 53 - Ощіпко 67)
"Металіст" - "Металург" З 1:1 (Крістальдо 83 - Цуріков 13)
"Чорноморець" - "Волинь" 0:2 (Ізворану 14, Бікфальві 77)
"Шахтар" - "Кривбас" 1:0 (Фернандіньо 90+3)
"Дніпро" - "Металург" Д 2:0 (Коноплянка 4, 27)
"Зоря" - "Арсенал" 1:3 (Галюза 24 - Шацьких 10, 14, Гоменюк 20)
Фото Дмитра Неймирка
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