"Металіст" не зміг обіграти "Металург" із Запоріжжя

Результати матчів 3-го туру УПЛ

Харків. 30 липня. УНІАН. У неділю завершилися матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу. Харківський "Металіст" вдома не зміг обіграти запорізький "Металург". "Динамо" - "Говерла" 3:1 (Гусєв 30, Ідейе 86, 90 +2 - Косирін 20) "Іллічівець" - "Таврія" 0:1 (Путраш 18) "Ворскла" - "Карпати" 3:1 (Лієтава 21, Безус 26, Єременко 53 - Ощіпко 67) "Металіст" - "Металург" З 1:1 (Крістальдо 83 - Цуріков 13) "Чорноморець" - "Волинь" 0:2 (Ізворану 14, Бікфальві 77) "Шахтар" - "Кривбас" 1:0 (Фернандіньо 90+3) "Дніпро" - "Металург" Д 2:0 (Коноплянка 4, 27) "Зоря" - "Арсенал" 1:3 (Галюза 24 - Шацьких 10, 14, Гоменюк 20) Фото Дмитра Неймирка

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