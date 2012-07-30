У харківській колонії в’язень намагався накласти на себе руки

Харків. 30 липня. УНІАН. У харківській виправній колонії № 18 запобігли спробі суїциду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

Молодші інспектори відділу нагляду і безпеки виправного закладу 23 липня о 20.15 під час обходу житлової зони колонії виявили в непритомному стані засудженого чоловіка 1977 року народження, який вчинив спробу самогубства.

Лікарі медичної частини установи негайно надали чоловікові необхідну медичну допомогу і викликали бригаду невідкладної швидкої допомоги. Після огляду лікарем бригади швидкої медичної допомоги засудженого доправили в лікарню для надання йому кваліфікованої допомоги.

За висновком лікарів, він лезом бритви завдав собі порізи лівого передпліччя та шиї. Зараз стан засудженого задовільний. За фактом спроби суїциду проводиться перевірка.