Головлікар ЦКЛ «Укрзалізниці» не знає, коли до Тимошенко приїдуть німецькі лікарі

Харків. 7 серпня. УНІАН. Головний лікар Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові Михайло Афанасьєв не володіє інформацією про те, коли до екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко приїдуть німецькі лікуючі лікарі з берлінської клініки «Шаріте».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Афанасьєв сказав журналістам на брифінгу під час презентації приміщення для проведення відеоконференцій у ЦКЛ «Укрзалізниці».

«На сьогоднішній день ми не володіємо інформацією, коли найближчий візит німецьких лікарів», - сказав М.Афанасьєв.

Він наголосив, що найчастіше дізнається про приїзд лікуючих лікарів Ю.Тимошенко із засобів масової інформації. «Ми частіше за все дізнаємося пізніше, ніж ви. Я дізнаюся про це із засобів масової інформації, з інтернету», - сказав М.Афанасьєв.