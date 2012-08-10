У Харкові пасажири заблокували новий електропоїзд на Бєлгород

Харків. 10 серпня. УНІАН. У Харкові пасажири електропотягу підвищеної комфортності Харків-Бєлгород, який сьогодні вперше мав відправитися замість відмінених за цим напрямком приміських електричок, перекрили рейки та заблокували відправлення потягу.

Інформацію про це підтвердили кореспондентові УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

За даними прес-служби, люди почали збиратися близько 7:00. Понад 100 осіб, які зайшли на платформу, купивши у тому числі квитки на інші електропоїзди, заблокували відправлення електропотягу Харків - Бєлгород, який мав відправитися о 8:50.

Люди вимагали повернути приміські дешеві електрички Харків - Бєлгород, які з сьогоднішнього дня були відмінені. За даними прес-служби, вартість проїзду у новому електропотязі підвищеної комфортності становить 67 грн, у той час вартість проїзду у старих електричках становила близько 20 грн.

До протестувальників вийшли перший заступник начальника Південної залізниці Віктор Кузьменко, заступник начальника Південної залізниці Сергій Павлов, керівництво лінійного відділу міліції на Південній залізниці, які спробували пояснити пасажирам, що приміські електрички скасовані за ініціативи російської сторони і що керівництво Південної залізниці зробило все можливе, аби їх зберегти.

«Незважаючи на це електричка не пішла. 180 пасажирів, які купили на неї білети, були змушені повернути їх. Вартість квитків пасажирам буде повернута в повному обсязі», - підкреслили на Південній залізниці.

У прес-службі зазначили, що на цей час у розкладі руху потягів Південної залізниці електропотяг підвищеної комфортності Харків - Бєлгород залишається. «У графіку він є, але чи буде ходити, поки невідомо», - зазначили на залізниці.

Як повідомляв УНІАН, з 10 серпня з ініціативи російської сторони - ВАТ «Приміська пасажирська компанія «Черноземье» (Російська Федерація), яка є партнером Південної залізниці у здійсненні приміських перевезень у міжнародному сполученні, скасовуються приміські потяги на маршруті Харків - Бєлгород. При цьому курсування «бєлгородських» електричок формування ПЗ і ВАТ «Приміська пасажирська компанія «Черноземье» буде обмежена прикордонними станціями Козача Лопань і Наумівка, відповідно, без заїзду на територію суміжної держави.