В облдержадміністрації вважають, щоб до Бєлгорода їздили різні поїзди

Харків. 13 серпня. УНІАН. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Андрій Моченков заявляє, що між Харковом та російським Бєлгородом повинні курсувати як потяги підвищеної комфортності, так і соціальні електропоїзди.

На цьому він наголосив, коментуючи ситуацію, що склалася у сфері приміських пасажирських перевезень між двома сусідніми прикордонними областями України та Росії, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, на цей час керівництво Південної залізниці і російська сторона домовилися про те, що повинно бути налагоджено сполучення шляхом подачі поїздів підвищеної комфортності, яке також затребуване. «Близько 200 росіян 10 серпня були змушені здати квитки в зв`язку зі скасуванням поїзда», - зазначив чиновник.

«І уряд Бєлгородської області, і Харківська облдержадміністрація розуміють, що має бути налагоджено сполучення між двома областями. Разом з поїздами підвищеної комфортності мають курсувати соціальні електрички, на яких пересуваються в основному сільські жителі», - сказав А.Моченков.

Він повідомив, що раніше, згідно зі сформованою системою взаємодії «Укрзалізниці» та «Російської залізниці», Південна залізниця брала на себе зобов`язання з експлуатації рухомого складу, а російська сторона оплачувала ці послуги. В даний час російська сторона ухвалила рішення щодо зміни системи взаємодії між Південною залізницею України та Південно-східною залізницею РФ: вони хотіли б експлуатувати свою ділянку самостійно і пропонують українській стороні самостійно експлуатувати свою.

За словами заступника керівника області, для того, щоб перейти на нові відносини, «необхідно узгодити ряд питань і ухвалити досить багато технічних рішень».

«Щоб це питання відрегулювати, існує кілька варіантів. Зокрема, можливо, організувати так звані стикувальні поїзди. Наші українські електропоїзди могли б заходити на станцію «Наумівка» Російської Федерації, звідки пасажири зможуть рухатися далі. Варіант, який пропонує «Російська залізниця» - стикуватися таким чином на станції «Козача Лопань», - повідомив А.Моченков.

«Це питання носить технічний характер: потрібно скласти відповідний проект, зістикувати трафік досить великої кількості поїздів, врегулювати питання, пов`язані з митницею та прикордонною службою», - зазначив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, з 10 серпня за ініціативи російської сторони - ВАТ «Приміська пасажирська компанія «Черноземье» (Російська Федерація), яка є партнером Південної залізниці у здійсненні приміських перевезень у міжнародному сполученні, скасовуються приміські потяги на маршруті Харків - Бєлгород. При цьому курсування «бєлгородських» електричок формування ПЗ і ВАТ «Приміська пасажирська компанія «Черноземье» буде обмежена прикордонними станціями Козача Лопань і Наумівка, відповідно, без заїзду на територію суміжної держави.

За даними прес-служби Південної залізниці, 10 серпня вранці на ст. «Харків-Пасажирський» понад 100 осіб, які зайшли на платформу, купивши у тому числі квитки на інші електропоїзди, заблокували відправлення електропотягу Харків - Бєлгород, який мав відбути о 8.50.

Люди вимагали повернути приміські дешеві електрички Харків - Бєлгород, які з 10 серпня були скасовані. За даними прес-служби, вартість проїзду у новому електропотягу підвищеної комфортності становить 67 грн, у той час вартість проїзду у старих електричках становила близько 20 грн.