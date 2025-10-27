Американський лідер нагадав, що найкращий атомний підводний човен США перебуває біля берегів Росії.

Російському диктатору Володимиру Путіну варто завершити війну, яку він розпочав проти України, а не показово випробовувати ракети.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою, коментуючи заяву Путіна про випробовування російської ядерної ракети "Буревісник". При цьому він нагадав, що у США також є ядерна зброя, яка знаходиться поблизу РФ.

"Вони знають, що наш найкращий атомний підводний човен біля їхніх берегів. Тобто, йому не треба летіти 8000 миль (майже 13 000 км). І вони не грають з нами в ігри. Ми теж не граємо з ними в ігри", - заявив він.

Водночас Трамп додав, що Путіну варто зосередитися на завершенні війни в Україні, яка триває четвертий рік, а не випробовувати міжконтинентальні ядерні ракети.

"Я вважаю, що Путіну не варто про це говорити. Йому слід закінчити війну. Війна, що мала тривати тиждень, скоро буде йти четвертий рік. Ось чим він має займатися, а не випробовувати ракети", - наголосив Трамп.

Випробування "Буревісника" - головні новини

Російський диктатор Володимир Путін під час наради з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим і командувачами угрупованнями похвалився випробуваннями "унікальної" ядерної ракети "Буревісник".

Герасимов доповів Путіну про випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою, які були проведені 21 жовтня.

За його словами, ракета подолала 14 тисяч кілометрів і перебувала в повітрі близько 15 годин. Також він заявив, що "Буревісник" нібито показав можливості обходу систем ПРО.

