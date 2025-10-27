Окупанти, які просочились у місто, не намагаються закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ.

Оборону Покровська посилено, українські військові проводять активну протидію окупантам у місті.

Як повідомляють у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ШР ДШВ) ЗСУ, у Покровску тривають міські бої з групами росіян, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися та накопичитися у різних частинах міста.

"Днями нашу оборону посилили новими підрозділами. Зокрема, штурмовими військами, артилерією, екіпажами БпЛА та іншими складовими Сил оборони. Нарощуємо застосування зенітних дронів та сіткометів проти ворожих "мавіків". Додатково дистанційно мінуємо шляхи просочування противника", - зазначено у повідомленні.

Згідно з інформацією військових, окупанти, які потрапили у місто, не намагаються закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ. Тим самим ворог хоче розпорошити українські сили оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста.

"Наразі про повноцінний контроль над жодним із районів Покровська не йдеться", - зазначають у 7 корпусі ШР ДШВ.

Також повідомляється, що противник має можливості вести спостереження за переміщеннями як у Покровську, так і у Мирнограді.

"Ротація особового складу – ускладнена та відбувається із суттєвими затримками. Логістика – обмежена. При доставці необхідної провізії використовуються як повітряні, так і наземні дрони. Одночасно окупанти проводять класичні масовані штурмові дії по всій смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ. Мета – зламати захист українських військ, наблизити лінію розмежування до Покровська та Мирнограду, поступово встановлювати повноцінний контроль над кварталами обох міст", - йдеться у повідомленні.

Оборонці повідомляють, що за 25-26 жовтня українські воїни знищили у Покровську близько 40 росіян.

Загалом по всій смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ за 25-26 жовтня окупанти здійснили 42 атаки Росіяни жодних цілей, які поставили перед собою, не досягли. Українські воїни знищили 64 окупантів та 4 одиниці броньованої техніки, 2 одиниці автомобільної техніки та 6 мотоциклів. Відбити масовані штурми вдалося як завдяки взаємодії між підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, так і з суміжними підрозділами зі смуги 1 корпусу Нацгвардії "Азов".

Ситуація в районі Покровська

26 жовтня Генеральний штаб України визнав, що ситуація в районі Покровська і Мирнограда залишається складною, і що російські сили значно активізували свої наступальні зусилля. При цьому Генштаб заявив, що в Покровську діють близько 200 російських військовослужбовців, проте українські контрдиверсійні операції не дають змоги російським військам просунутися вглиб міста і закріпитися там.

У свіжому звіті Інституту вивчення війни зазначається, що деякі успіхи російських військ у районі Покровська і Мирнограда "не віщують неминучого краху української оборони в цьому районі".

